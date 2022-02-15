Ярославский вокзал в Москве обследуют в связи с угрозой взрыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ярославский вокзал в столице обследуют в связи с угрозой взрыва, передает Агентство "Москва".

"Поступила информация, что на Комсомольской площади, дом 5, угроза взрыва", – рассказал собеседник информагентства, представляющий правоохранительные органы.

На месте работают сотрудники полиции и кинологи.

Дальнейшая информация о возможном происшествии уточняется.

В феврале сообщалось, что в российских регионах задержали 14 участников "сваттинговых" интернет-сообществ за массовое "минирование" школ, больниц и других объектов РФ и других стран. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о распространении заведомо ложных сообщений.

