Ярославский вокзал в Москве обследуют в связи с угрозой взрыва

14:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ярославский вокзал в столице обследуют в связи с угрозой взрыва, передает Агентство "Москва".
"Поступила информация, что на Комсомольской площади, дом 5, угроза взрыва", – рассказал собеседник информагентства, представляющий правоохранительные органы.
На месте работают сотрудники полиции и кинологи.
Дальнейшая информация о возможном происшествии уточняется.
В феврале сообщалось, что в российских регионах задержали 14 участников "сваттинговых" интернет-сообществ за массовое "минирование" школ, больниц и других объектов РФ и других стран. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о распространении заведомо ложных сообщений.
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