Все школы Петропавловска-Камчатского эвакуировали из-за угрозы "минирования"

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Эвакуацию провели во всех школах Петропавловска-Камчатского после сообщений о "минировании". Об этом утверждается на официальном сайте регионального правительства.
"Из-за сообщения о возможном акте терроризма были эвакуированы ученики и сотрудники всех школ города", – подтвердили в пресс-службе госоргана.
Там уточнили, что речь идет о 42 учебных заведениях. В результате случившегося никто не пострадал.
"Вторая смена отменена", – добавили в правительстве.
Ранее мэрию Хабаровска экстренно эвакуировали после сообщения о "минировании" здания. Неизвестные написали об угрозе взрыва на электронную почту городской администрации.
До этого около 100 человек эвакуировали из отделения Сбербанка на Тверской улице в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва. Выехавшие на место специалисты не обнаружили подозрительных предметов. После обследования помещений офис возобновил работу в штатном режиме.
На Россию обрушилась новая волна телефонного терроризма
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