Неизвестные "заминировали" Казанский и Ленинградский вокзалы в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сообщения о "минировании" Казанского и Ленинградского вокзалов в Москве поступили в экстренные службы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Здание и территорию вокзалов сейчас обследуют кинологи. Они проверяют информацию о наличии взрывных устройств.

Ранее неизвестный также сообщил о "минировании" Останкинской башни в Москве, из здания были выведены 66 человек. Кроме того, анонимные звонки поступили во все районные суды столицы. После проверки информации никаких опасных предметов обнаружено не было.

Сообщения об угрозе взрывов во всех торговых центрах Москвы, судах, а также вокзалах поступали и 17 февраля. Неизвестный осуществил рассылку сообщений о минировании по электронной почте. Все упомянутые им объекты проверяли полицейские и кинологи.