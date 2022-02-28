Неизвестные "заминировали" все торговые центры Москвы

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Посетителей эвакуировали из нескольких ТЦ в Москве. Так, вывели людей из торгового центра Columbus на юге Москвы.

"По техническим причинам Columbus временно прекращает работу, убедительно просим вас покинуть торговый центр через ближайший к вам выход", – говорится по громкоговорителю.

В настоящее время к ТЦ прибыла машина скорой помощи и полицейские.

Также эвакуируют людей из торгового центра "Мега Белая Дача". Эвакуацию посетителей проводят и из ТЦ "Ривьера".

Из-за "минирования" всех столичных торговых центров в настоящий момент идут проверки.

"Сообщения с угрозами взрывов получили все торговые центры Москвы и несколько подмосковных. Некоторые были эвакуированы на время проверок", – отмечается в сообщении источника экстренных служб, которое цитирует ТАСС.

Также сообщалось, что специалисты проверяют здание Минкультуры. На служебный телефон в канцелярию министерства культуры поступило сообщение от неизвестного о заложенном в здании взрывном устройстве.

Ранее анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в магазин "Ашан" в подмосковном Подольске и на Киевский вокзал. До этого правоохранители начали доследственную проверку по факту "минирования" неизвестным Музея истории Гулага в столице, Мосгордумы и Кремля.