Неизвестные "заминировали" подмосковный "Ашан" и Киевский вокзал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в магазин "Ашан" в подмосковном Подольске и на Киевский вокзал. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На место для проверки направлены специалисты", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что правоохранители начали доследственную проверку по факту "минирования" неизвестным Музея истории ГУЛАГа в столице, Мосгордумы, Кремля и 23 торговых центров.

До этого в Москве эвакуировали сотрудников 11 районных судов после анонимного сообщения о "минировании". Угроза оказалась ложной. После проверки суды возобновили работу.

