ЦППК организовала проверку по факту инцидента с пустым поездом на станции Одинцово

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Центральная пригородная пассажирская компания организовала проверку по факту инцидента с пустым составом на станции Одинцово.

Уточняется, что ЧП произошло в 00:24 2 марта. На станции Одинцово при движении электропоезда без людей (это был не рейсовый маршрут, а маневровый) произошло боковое столкновение с маневровым тепловозом. Схода колесных пар пустого электропоезда не произошло. В результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что на место ЧП оперативно прибыл восстановительный поезд. Из-за данного инцидента в пути был задержан ряд поездов Белорусского, Савеловского направлений и МЦД-1. В настоящий момент выясняются все причины случившегося.

Ранее на юго-востоке Москвы столкнулись два грузовых поезда. ЧП произошло на станции Люблино-Сортировочное. Из-за мощного удара восемь вагонов сошли с рельсов. Один из них снес постройку рядом с железной дорогой. Пострадали два человека.

