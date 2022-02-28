Редакцию РБК в Москве эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

Фото: ТАСС/Стоян Васев

Сотрудников редакции РБК эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщается на сайте издания.

"Сегодня днем секретарю редакции РБК поступило сообщение о минировании. Речь шла о здании, где находится РБК, на улице Ленинской Слободы, доме 26, строении 3, и о здании на улице Профсоюзной, доме 78, где находится телеканал РБК", – говорится в публикации.

Оба здания оперативно эвакуировали, руководство издания сообщило о случившемся правоохранительным органам.

Ранее в понедельник сайты РБК, Москвы 24, ТАСС, "Известий" и других российских СМИ подверглись хакерской атаке. При переходе на страницы изданий у пользователей всплывал текст, призывающий к противоправным действиям.

25 февраля группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России. Она же взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на сайт телеканала RT.

