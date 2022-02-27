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Сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атакам с различных IP-адресов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Массированная DDoS-атака с различных IP-адресов проводится на сайт Роскосмоса. В настоящее время время он не доступен для посещения", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее хакеры атаковали сайт РЖД. В его работе из-за регулярных DDoS-атак фиксировались сбои. При этом официальное приложение РЖД продолжило работать в штатном режиме.