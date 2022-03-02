Полиция проводит проверку после "минирования" аэропортов, зданий вузов и Минобороны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция проводит доследственную проверку после поступивших сообщений о "минировании" различных объектов в Москве, сообщает ТАСС.

Анонимные звонки и сообщения по электронной почте поступали накануне в течение всего дня. В них говорилось о том, что существует угроза взрыва в зданиях министерства обороны на Фрунзенской набережной и улице Знаменке, военкомате на проспекте Мира, зданиях Минфина, Минюста, МВД России, Центрального банка, ГУП "Московский метрополитен", Федерального дорожного агентства, компании "Норникель", а также аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и мировых судов.

Также, по словам источника, речь шла о "минировании" нескольких вузов, Московской государственной консерватории, Большого Устьинского моста, Большого Каменного моста, Новоарбатского моста, гостиниц "Метрополь", "Хилтон-Ленинградская", Большого театра, ЦУМа и ГУМа.

Также говорилось об угрозах взрыва почти во всех столичных торговых центрах, в том числе башне "Федерация Восток" и "Афимолл Сити" на Пресненской набережной, ТЦ "Цветной", "Атриум", "Аркадия", "Модный сезон", "Охотный ряд", "Электроника на Пресне", "Новинский пассаж", ТРЦ "Весна", ПАО "Газпром банк", ресторанах и кафе "Пушкинъ", "Тарас Бульба", "Высота 5642", KFC, на АЗС "Лукойл" на Якиманке и "Татнефть" в Жуковом проезде, нескольких храмах, во всех детских садах, школах и лицеях в центре столицы.

По некоторым адресам проводилась эвакуация людей. Кинологи в ходе проверки взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ не обнаружили. Информация оказалась ложной.

Ранее сообщалось, что правоохранители начали доследственную проверку по факту "минирования" неизвестным Музея истории ГУЛАГа в столице, Мосгордумы, Кремля и 23 торговых центров.

До этого в Москве эвакуировали сотрудников 11 районных судов после анонимного сообщения о "минировании". Угроза оказалась ложной. После проверки суды возобновили работу.

