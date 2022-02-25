ГП предупредила об ответственности за фейки о спецоперации России

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Генеральная прокуратура России предупредила об ответственности за распространение ложных сведений о событиях, касающихся специальной военной операции России по защите ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что Генпрокуратура РФ принимает меры по пресечению распространения ложной информации о данных событиях.

"В случае размещения в Сети интернет недостоверной общественно значимой информации, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности, и других неблагоприятных последствий, Генеральная прокуратура России направляет в Роскомнадзор требование о внесудебной блокировке такой информации", – отмечается в заявлении ведомства.

Накануне Роскомнадзор напомнил об ответственности за распространение ложной информации в связи с увеличившимся количеством фейков, касающихся проведения спецоперации в Донбассе. В ведомстве отметили, что количество недостоверной информации, распространяемой СМИ и иными информационными ресурсами, существенно возросло.

За распространение заведомо ложной информации лицам грозит административная ответственность в виде штрафа на сумму до 5 миллионов рублей. При этом сами материалы, содержащие не соответствующую действительности информацию, будут заблокированы Роскомнадзором.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

