"Яндекс" начал уведомлять о возможных фейках при запросах, связанных с Украиной

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Компания "Яндекс" предупредила о возможных фейках при запросах, связанных с Украиной, сообщает ТАСС.

"Мы решили напомнить пользователям, что не все написанное в интернете соответствует действительности", – подчеркнули в "Яндексе".

Накануне Роскомнадзор напомнил об ответственности за распространение ложной информации в связи с увеличившимся количеством фейков, касающихся проведения спецоперации в Донбассе. В ведомстве отметили, что количество недостоверной информации, распространяемой СМИ и иными информационными ресурсами, существенно возросло.

В надзорном органе подчеркивают, что при подготовке материалов и публикаций средства массовой информации обязаны использовать сведения, полученные только из официальных российских источников.

За распространение заведомо ложной информации грозит административная ответственность в виде штрафа на сумму до 5 миллионов рублей. При этом сами материалы, содержащие несоответствующую действительности информацию, будут заблокированы Роскомнадзором.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российских властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.

