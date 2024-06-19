Глава Минпромторга Плясунов: в РФ могут ввести маркировку банкоматов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России предложили ввести маркировку банкоматов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрия Плясунова, направленное в Центр разработки перспективных технологий.

В издании напомнили, что в конце февраля Сергей Собянин направил обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с предложением проработать возможности мер поддержки отечественных производителей банковского оборудования. В письме отмечалось, что российские компании могут "полностью заместить банкоматы иностранного производства в течение ближайших трех лет с учетом растущего спроса и необходимости обновления парка".

Ранее российское правительство утвердило сроки эксперимента по маркировке отдельных видов медицинских изделий, в том числе пробирок, шприцев и филлеров. Он пройдет с 1 сентября 2024 по 31 августа 2025 года. Эксперимент поможет отработать оптимальную технологию нанесения средств идентификации на выбранные товары.