"Московский патруль": мошенники создают фишинговые сайты для наживы на "Щелкунчике"

На фоне старта продаж билетов в Большом театре на балет "Щелкунчик" резко активизировались мошенники. По данным специалистов, ежедневно аферисты создают по 150 фишинговых сайтов. Это в три раза больше, чем в прошлом году.

Злоумышленники просят под предлогом продажи билетов указать номер телефона, банковской карты и другую личную информацию.

Подробнее – в программе "Московский патруль".