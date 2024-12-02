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02 декабря, 21:45

Безопасность

"Московский патруль": мошенники создают фишинговые сайты для наживы на "Щелкунчике"

"Московский патруль": мошенники создают фишинговые сайты для наживы на "Щелкунчике"

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На фоне старта продаж билетов в Большом театре на балет "Щелкунчик" резко активизировались мошенники. По данным специалистов, ежедневно аферисты создают по 150 фишинговых сайтов. Это в три раза больше, чем в прошлом году.

Злоумышленники просят под предлогом продажи билетов указать номер телефона, банковской карты и другую личную информацию.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
безопасностькультуравидеоАлександр Астахов
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