Курьер телефонных мошенников задержан в подмосковном Королеве

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Полиция задержала в подмосковном Королеве 20-летнего уроженца Забайкальского края, который подозревается в участии в серии мошенничеств. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Московской области.

По данным следователей, неизвестные позвонили 78-летней жительнице Королева, представившись правоохранителями и сотрудниками комитета банковского надзора. Они убедили пожилую женщину обналичить сбережения и передать их курьеру. Отдав деньги, пенсионерка догадалась об обмане и обратилась в полицию. Сумма ущерба превысила 600 тысяч рублей, рассказали в ведомстве.

Задержать курьера удалось около одного из домов после совершения такого же преступления. При задержанном нашли 1,2 миллиона рублей.

По словам молодого человека, он устроился работать курьером через мессенджер. Ему нужно было забирать деньги и переводить их на указанные счета, оставляя себе 1,5% от каждой суммы, уточнил он. В данный момент полицейские разыскивают соучастников мошенничества.

Ранее в Одинцовском городском округе задержали подозреваемого в обмане 73-летней пенсионерки более чем на 500 тысяч рублей. По информации МВД, женщине позвонил злоумышленник, представился правоохранителем и убедил ее передать все сбережения курьеру, чтобы положить их на "безопасный счет".

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд отправил мужчину под стражу.