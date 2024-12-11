МВД: похищенные call-центрами в Москве деньги направлялись на финансирование ВСУ

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Похищенные call-центрами в Москве деньги направлялись на финансирование ВСУ. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ТАСС.

В организациях, по ее словам, были оборудованы порядка 500 рабочих мест. Сотрудники общались с иностранцами и убеждали их вкладывать свои сбережения в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок. Однако после того, как средства поступали на счета, подконтрольные организаторам криминального бизнеса, общение с ними резко обрывалось.

Деятельность организованной преступной группы была пресечена утром 11 декабря. Как выяснили правоохранители, она контролировала в Москве работу трех call-центров, входящих в международную сеть мошенников и подконтрольных находящемуся в розыске главарю ОПГ "Химпром" Егору Буркину.

Предварительно, потерпевшими от их деятельности стали несколько десятков тысяч человек из более 20 стран Европы и Азии. Ущерб составляет десятки миллионов долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.