ФСБ выявила в Москве сеть call-центров, обманувших граждан более 20 стран

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ при поддержке МВД пресекла деятельность организованной преступной группы, которая контролировала в Москве работу трех call-центров, входящих в международную сеть мошенников и подконтрольных находящемуся в розыске главарю ОПГ "Химпром" Егору Буркину. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, сотрудники call-центров похищали средства под видом инвестиционной деятельности. По предварительной информации, потерпевшими от их деятельности стали несколько десятков тысяч человек из более 20 стран Европы и Азии. Ущерб составляет десятки миллионов долларов, уточнили в ФСБ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, в рамках которого были задержаны руководители и ряд сотрудников call-центров. По адресам их проживания и в офисах организованы обыски, в ходе которых была изъята компьютерная техника и средства коммуникации.

В ведомстве сообщили о продолжении оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

Ранее сотрудникам ФСБ России удалось накрыть на территории РФ международную сеть мошеннических call-центров, которые действовали в интересах бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, скрывающегося в Лондоне. Его участники под видом совершения инвестиционных сделок занимались мошенничеством. Злоумышленникам удалось обмануть около 100 тысяч человек.

Кроме того, были установлены руководители этих call-центров. Ими оказались гражданин Израиля и Украины Я. Д. Кесельман и гражданин Израиля и Грузии Д. Тодва. Первый из них был задержан, а второго правоохранители объявили в розыск. По данным ФСБ, в 2022 году эти граждане, выполняя задание СБУ, организовали распространение анонимных сообщений о подготовке террористических актов на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.

