Подросток пострадал от взорвавшейся петарды в ТЦ Нижнего Новгорода

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Подросток пострадал от взорвавшейся петарды в торговом центре Нижнего Новгорода. О происшествии рассказали в региональном главке МВД РФ.

"На фуд-корте в торговом центре, расположенном на улице Бетанкура, подросток получил травму от петарды. На место выехали сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", – сообщили в ведомстве.

Правоохранители утверждают, что 13-летний мальчик сам поджег петарду, после чего она взорвалась в его руке. Пострадавшего госпитализировали, ему потребуется операция, пишет ТАСС со ссылкой на заявление областного Минздрава.

Ранее 68-летняя жительница Тульской области была задержана в городе Кимовск за использование пиротехники в одном из отделений банка, которое находится на улице Крылова. Женщина призналась, что совершить подобное преступление она решила по указанию мошенников, которые связались с ней в одном из популярных мессенджеров. Злоумышленники убедили ее принять участие в "спецоперации" по задержанию "нечистых" на руку работников финансового учреждения, указав, что именно из-за них она осталась без средств.

