Глава МВД Германии заявила о частичном запрете на пиротехнику в новогоднюю ночь

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Глава МВД Германии Нэнси Фезер сообщила о частичном ограничении использования фейерверков и салютов и подчеркнула, что в случае беспорядков и насилия в новогоднюю ночь правоохранительные органы будут действовать решительно. Об этом сообщает агентство DPA.

Министр отметила, что новогодняя ночь должна быть мирной и в таком празднике нет места насилия и хаоса. По ее мнению, лица, которые совершают нападения на работников полиции и служб быстрого реагирования, должны иметь в виду всю серьезность последствий своих действий.

"Федеральная полиция также проводит проверки на железнодорожных станциях и ввела запреты на использование пиротехники и опасных предметов там, где это необходимо", – обратила внимание Фезер.

Кроме того, она сообщила, что федеральная полиция будет помогать своим коллегам в федеральных землях. Правоохранители будут следить за ситуацией в новогоднюю ночь и усилят наблюдение после ЧП в Магдебурге.

Ранее автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге федеральной земли Саксония-Анхальт. Немецкие власти назвали это терактом.

Злоумышленника задержали, ему предъявят обвинения в убийстве пяти и покушении на убийство еще 205 человек. Задержанный объяснил свои действия плохим обращением немецких властей с беженцами из своей страны.