Тульский губернатор рекомендовал отказаться от фейерверков для безопасности

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал жителей региона отказаться от фейерверков и салютов в праздничные дни. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что это, в первую очередь, связано с безопасностью жителей и предотвращением возможных инцидентов. Он также обратил внимание на важность проявления осторожности и попросил учитывать рекомендации правоохранителей при организации новогодних мероприятий.

Миляев рассказал, что во всех муниципалитетах Тульской области приняты усиленные меры по обеспечению безопасности.

Ранее полиция задержала мужчину после взрыва петарды в торговом центре в городе Королеве. Инцидент произошел в ТЦ на проспекте Космонавтов. Мужчина поджег пиротехнику в помещении, а затем скрылся. Никто в результате произошедшего не пострадал.

Аналогичный инцидент произошел днем 21 декабря в торговом центре "Форт" в районе Отрадное. Женщина взорвала пиротехнику в организации, которая находится в торговом центре на востоке Москвы. В результате никто не пострадал.

Злоумышленницу задержали посетители и передали приехавшим на место ЧП правоохранителям. По предварительной информации, женщина действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела 120 тысяч рублей.

