Посольство РФ в ФРГ заявило, что россиян среди погибших в Магдебурге нет

Фото: ТАСС/АР/Michael Probst

Россиян нет в списке погибших при наезде на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, а сведения о пострадавших пока уточняются. Об этом сообщило посольство РФ в ФРГ со ссылкой на данные кризисного центра МИД Германии. Заявление дипмиссии передает ТАСС.

Ранее посольство РФ в ФРГ открыло горячую линию в связи с произошедшим.

Автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге федеральной земли Саксония-Анхальт вечером 20 декабря. Немецкие власти назвали это терактом.

Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. По данным СМИ, мужчина был признан беженцем в июле 2016 года. Он имеет вид на жительство в ФРГ. Также предполагается, что он работал в одной из местных больниц.

Злоумышленника задержали, ему предъявят обвинения в убийстве пяти и покушении на убийство еще 205 человек. Задержанный объяснил свои действия плохим обращением немецких властей с беженцами из своей страны.

