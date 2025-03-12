Жительница Воскресенска арестована после убийства сожителя во время ссоры

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Обвиняемая в убийстве сожителя 41-летняя жительница Воскресенска арестована. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

По версии следствия, 2 марта женщина, находясь в квартире в нетрезвом виде, ранила своего сожителя ножом во время конфликта. В результате мужчина скончался на месте происшествия.

Задержание злоумышленницы проходило при поддержке сотрудников Росгвардии. Следователи выяснили, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности. В связи с этим женщине предъявили обвинение в убийстве, а спустя время суд принял решение отправить в СИЗО жительницу Воскресенска.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, убившей мужчину на севере Москвы. По версии СК, между сожителями произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужчине колото-резаное ранение. В результате последний скончался на месте происшествия. Женщина была задержана. Во время допроса она признала вину.

