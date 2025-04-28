28 апреля, 13:29Происшествия
Тело девушки с ножевым ранением сердца нашли на северо-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал SHOT
Тело девушки с ножевым ранением нашли в районе Южное Медведково, сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.
Труп с ранением в области сердца нашли 28 апреля около жилого дома в Ясном проезде. В ведомстве сообщили, что организована доследственная проверка.
Следователи и криминалисты работают на месте инцидента. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Подмосковье задержали пару, которая причастна к убийству ребенка в 2020 году. Правоохранители выяснили, что в апреле пара уехала из Новороссийска в Москву. После этого их задержали.
Во время допроса пара призналась, что на такой шаг они пошли из-за тяжелого финансового положения.