Тело девушки с ножевым ранением сердца нашли на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал SHOT

Тело девушки с ножевым ранением нашли в районе Южное Медведково, сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.

Труп с ранением в области сердца нашли 28 апреля около жилого дома в Ясном проезде. В ведомстве сообщили, что организована доследственная проверка.

Следователи и криминалисты работают на месте инцидента. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье задержали пару, которая причастна к убийству ребенка в 2020 году. Правоохранители выяснили, что в апреле пара уехала из Новороссийска в Москву. После этого их задержали.

Во время допроса пара призналась, что на такой шаг они пошли из-за тяжелого финансового положения.