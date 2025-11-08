При крушении Ка-226 в Дагестане погибли замглавы КЭМЗ и три ведущих специалиста

Фото: телеграм-канал "Главное управление МЧС России по Республике Дагестан"

Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ) обнародовал список сотрудников, погибших в результате крушения вертолета Ка-226 в Дагестане. Среди них оказались замглавы компании и ведущие специалисты предприятия, сообщается в телеграм-канале концерна.

Согласно перечню, жертвами ЧП стали главный инженер-энергетик Сергей Суслов, главный конструктор по вертолетостроению – начальник цеха Сиражутдин Саадуев, водитель Ислам Джабраилов и замгендиректора концерна по строительству и транспортному обеспечению Ачало Магомедов. К посту также прикреплены их фотографии.

"Руководство и весь коллектив завода, профком, коллеги по работе, друзья и близкие выражают глубокое соболезнование родственникам и семьям погибших", – добавили в компании.

Вертолет, летевший из Кизляра в Избербаш, упал на частный дом в поселке Ачи-Су 7 ноября. Людей в здании не было, оно не эксплуатировалось.

На борту воздушного судна находились семь человек, из них пять погибли. Еще двое пострадавших находятся в больнице.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Росавиация тоже сообщила о начале расследования.

Предварительными причинами случившегося названы ошибка пилотирования и техническая неисправность вертолета. Назначены авиатехническая, химическая и другие экспертизы.