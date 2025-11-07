Сын директора завода пострадал при падении вертолета в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Главное управление МЧС России по Республике Дагестан"

Сын директора Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ) Ахмат Ахматов пострадал при крушении вертолета в Дагестане, заявили РИА Новости в мэрии Кизляра.

"Ахмат Ахматов тяжело ранен в результате падения вертолета", – сказал собеседник агентства.

Вертолет Ка-226, летевший из Кизляра в Избербаш, упал на частный дом в поселке Ачи-Су 7 ноября. Людей в здании не было, оно не эксплуатировалось.

На борту воздушного судна находились семь человек, из них пять погибли. Еще двое пострадавших находятся в больнице. Все пассажиры являлись сотрудниками КЭМЗ, уточняли в оперативных службах.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Росавиация тоже сообщила о начале расследования.

Предварительными причинами случившегося названы ошибка пилотирования и техническая неисправность вертолета. Назначены авиатехническая, химическая и другие экспертизы.