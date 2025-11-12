Газета Türkiye указала на возможное внешнее вмешательство в крушение самолета в Грузии

Фото: ТАСС/AP/Zurab Tsertsvadze

Крушение турецкого военно-транспортного самолета С-130 в Грузии может свидетельствовать о внешнем вмешательстве или взрыве боеприпасов на борту, сообщает проправительственная газета Türkiye.

Журналисты уточняют, что на данный факт указывает именно разрушение лайнера в воздухе.

"Технические бригады приступили к расследованию на месте происшествия", – добавляется в материале.

О крушении самолета Lockheed C-130 Hercules в 5 километрах от госграницы Грузии стало известно 11 ноября. Инцидент произошел, когда борт направлялся в Турцию из Азербайджана.

По данным турецкой Грузнавигации, лайнер пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, без подачи сигнала о бедствии. СМИ уточнили, что на борту находились военные Турции, Грузии и Азербайджана.

В результате случившегося погибли 20 военнослужащих. В настоящее время на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы и расследование.

