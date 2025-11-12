Тела 19 погибших при крушении турецкого самолета С-130 найдены в Грузии

Фото: ТАСС/AP/Zurab Tsertsvadze

Тела 19 погибших турецких военных были найдены после крушения самолета С-130 в Грузии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, по его словам, на месте случившегося специалисты нашли черный ящик.

"Как только стало известно о случившемся, наш министр национальной обороны, а также министры внутренних и иностранных дел установили контакты с соответствующими сторонами. Поисково-спасательные работы были начаты немедленно", – цитирует турецкого лидера ТАСС.

Как отметил Эрдоган, в тот же вечер поступили сведения об обломках самолета. Территорию, где их нашли, оцепили.

О крушении самолета Lockheed C-130 Hercules в 5 километрах от госграницы Грузии стало известно 11 ноября. Трагедия произошла, когда борт направлялся в Турцию из Азербайджана.

По данным турецкой Грузнавигации, лайнер пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, без подачи сигнала о бедствии. СМИ уточнили, что на борту находились военные Турции, Грузии и Азербайджана.

При этом журналисты сообщили, что крушение самолета может свидетельствовать о внешнем вмешательстве или взрыве боеприпасов на борту. Уточнялось, что всего в результате случившегося погибли 20 военнослужащих.

