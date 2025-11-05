Форма поиска по сайту

05 ноября, 03:57

Происшествия

Три человека погибли при крушении грузового самолета в Луисвилле

Фото: AP Photo/Jon Cherry

Как минимум 3 человека погибли и еще 11 получили травмы при крушении грузового самолета MD-11 в районе аэропорта Луисвилла в американском штате Кентукки. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир на пресс-конференции в Луисвилле.

Он допустил, что число погибших может со временем увеличиться. По словам Бешира, все пострадавшие уже доставлены в больницы и получают всю необходимую помощь.

Грузовой самолет компании UPS потерпел крушение около аэропорта Луисвилла 5 ноября. На место происшествия сразу же прибыли оперативные службы. В связи с инцидентом аэропорт объявил о временном закрытии летного поля.

Как сообщили в UPS, всего на борту самолета было 3 члена экипажа. По данным Федерального управления гражданской авиации США, судно потерпело крушение вскоре после вылета из аэропорта. Причиной крушения могло стать возгорание в двигателе при взлете.

происшествиятранспортза рубежом

