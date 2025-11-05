Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02:38

Происшествия

Три члена экипажа были на борту упавшего в Луисвилле грузового самолета

Фото: телеграм-канал SHOT

На борту грузового самолета MD-11, который потерпел крушение в районе аэропорта Луисвилла в США, было три члена экипажа. Об этом сообщает компания UPS, которой принадлежал самолет.

В организации пока не подтверждают наличие пострадавших или жертв трагедии. Расследованием инцидента занимается Национальный совет по безопасности на транспорте.

Вместе с тем Федеральное управление гражданской авиации США сообщило РИА Новости, что самолет потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта. По данным телеканала WLKY, причиной случившегося могло стать возгорание в двигателе при взлете.

О крушении грузового самолета в районе аэропорта Луисвилла в американском штате Кентукки стало известно 5 ноября. В связи с инцидентом аэропорт объявил о временном закрытии летного поля.

По информации местных СМИ, в результате крушения пострадали несколько человек. Их состояние в данный момент уточняется.

Новости мира: вертолет рухнул на пляже в Калифорнии

