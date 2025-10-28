11 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Кении

Фото: x.com/kumv_tv

Пассажирский самолет упал на юго-востоке Кении. В результате случившегося погибли 11 человек, сообщила пресс-служба авиакомпании Mombasa Air Safari.

"По предварительной информации, на борту упавшего самолета находились 8 граждан Венгрии, 2 гражданина Германии и гражданин Кении, выполнявший обязанности пилота", – уточняется в публикации.

Компания подчеркнула, что к месту трагедии была отправлена группа быстрого реагирования. Она будет расследовать обстоятельства крушения.

Ранее двухмоторный самолет разбился при взлете с аэродрома Парамильо в венесуэльском штате Тачира. По информации СМИ, инцидент произошел 22 октября в 09:52 по местному времени (16:52 по московскому). Воздушное судно сгорело. На борту находились по меньшей мере два человека.

До этого легкомоторный самолет Beech King Air C90 рухнул, а затем загорелся в американском штате Техас неподалеку от аэропорта города Форт-Уэрт. В результате погибли 2 человека.