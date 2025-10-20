Причиной крушения фуникулера в Лиссабоне мог стать несертифицированный трос

Фото: ТАСС/TIAGO PETINGA

Причиной крушения фуникулера Elevador da Gloria в Лиссабоне мог стать несертифицированный трос, сообщается в предварительном отчете управления по расследованию авиационных и железнодорожных происшествий Португалии (GPIAAF).

Как указано в документе, установленный канат не соответствовал техническим требованиям и не имел сертификата, разрешающего его применение в установках, предназначенных для перевозки людей.

Расследование выявило нарушения в процессе закупки кабеля и внутренних механизмов контроля компании Carris, которая ответственна за эксплуатацию фуникулеров.

Однако, указал GPIAAF, аналогичные тросы использовались ранее в течение 601 дня без происшествий, что не позволяет утверждать, что именно дефект кабеля стал единственной причиной катастрофы. Он эксплуатировался лишь 337 дней.

Кроме того, фуникулеры в день крушения совершили 53 рейса, а столкновение случилось на скорости 41–49 километров в час спустя 33 секунды после начала движения.

Инцидент с фуникулером произошел в Лиссабоне 3 сентября. Предварительно, вагонетка подъемника рухнула с большой высоты из-за обрыва троса. В какой-то момент она потеряла управление и врезалась в здание.

Погибли 16 человек. Среди них – 5 граждан Португалии, 2 граждан Южной Кореи, 1 гражданин Швейцарии, 3 британцев, 2 канадцев, 1 украинец, 1 американец и 1 гражданин Франции.