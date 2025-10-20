Пострадавшая в аварии на канатной дороге в Нальчике получит более 1,5 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Следком"

Суд города Нальчика обязал собственника местной канатной дороги выплатить более 1,5 миллиона рублей после аварии на ней. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики.

Инстанция удовлетворила требования одной из пострадавших.

"В ее пользу взысканы компенсация морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 500 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

8 августа в курортной зоне Нальчика произошел обрыв канатно-кресельной дороги. На момент ЧП на подъемнике находился 21 человек. Спасатели эвакуировали половину из них. Шесть человек упали на землю, еще четверо – в воду озера Трек.

По данным Минздрава Кабардино-Балкарии, пострадали 12 человек. Все они оказались отдыхающими из Липецкой области и Москвы. Двум женщинам с травмами позвоночника потребовалось оперативное вмешательство.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В оперативных службах предположили, что к обрыву канатной дороги мог привести износ троса или других частей канатки.

