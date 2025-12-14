14 декабря, 14:35Политика
Церемония прощания с погибшим главой Реутова Науменко пройдет 15 декабря
Фото: телеграм-канал "Филипп Науменко | Глава Реутова"
Прощание с главой Реутова Филиппом Науменко, которой погиб от полученных травм при аварии, состоится 15 декабря в Троицком храме. Об этом сообщила пресс-служба администрации подмосковного городского округа.
Траурная церемония пройдет в период с 10:00 до 12:00.
Науменко попал в ДТП в Нижегородской области 9 декабря. После произошедшего его доставили в реанимацию в московскую больницу.
Уже в медучреждении глава подмосковного Реутова впал в кому. Врачи выявили у него отек мозга. В НИИ Склифосовского состояние Науменко оценивали как крайне тяжелое.
13 декабря глава подмосковного Реутова скончался в возрасте 39 лет. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, Науменко много лет работал в Московской области, в том числе поддерживая предпринимательство и науку в Балашихе.