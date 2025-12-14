Ушаков назвал мечты Зеленского о Крыме и НАТО неосуществимыми

Фото: ТАСС/Zuma

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал неосуществимыми мечты украинского лидера Владимира Зеленского о Крыме и НАТО. Такое мнение он сделал в разговоре с журналистом "России 1" Павлом Зарубиным, который разместил отрывок беседы в своем телеграм-канале.

"Насчет Крыма – это железобетонно, миллион процентов, что не получится. А насчет НАТО, я думаю, тоже миллион процентов, что не получится", – отметил Ушаков.

Он также обратил внимание на то, что Зеленский начал вести разговор о выборах на Украине лишь под давлением США.

"Какое-то двойное дно", – добавил помощник президента РФ.

Ранее Зеленский допустил, что в стране может быть проведен "всеукраинский референдум" по территориальным вопросам. Пока неизвестно, как конкретно он будет проходить.

Также Зеленский заявил, что всегда готов к выборам, и отметил, что может для этих целей изменить закон. При этом Украина способна организовать выборы через 60–90 дней в случае, если Соединенные Штаты и Европа обеспечат безопасность их проведения.

