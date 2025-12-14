Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря, 15:33

Политика

Ушаков назвал мечты Зеленского о Крыме и НАТО неосуществимыми

Фото: ТАСС/Zuma

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал неосуществимыми мечты украинского лидера Владимира Зеленского о Крыме и НАТО. Такое мнение он сделал в разговоре с журналистом "России 1" Павлом Зарубиным, который разместил отрывок беседы в своем телеграм-канале.

"Насчет Крыма – это железобетонно, миллион процентов, что не получится. А насчет НАТО, я думаю, тоже миллион процентов, что не получится", – отметил Ушаков.

Он также обратил внимание на то, что Зеленский начал вести разговор о выборах на Украине лишь под давлением США.

"Какое-то двойное дно", – добавил помощник президента РФ.

Ранее Зеленский допустил, что в стране может быть проведен "всеукраинский референдум" по территориальным вопросам. Пока неизвестно, как конкретно он будет проходить.

Также Зеленский заявил, что всегда готов к выборам, и отметил, что может для этих целей изменить закон. При этом Украина способна организовать выборы через 60–90 дней в случае, если Соединенные Штаты и Европа обеспечат безопасность их проведения.

Трамп посоветовал Зеленскому взять себя в руки

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика