Ушаков назвал мечты Зеленского о Крыме и НАТО неосуществимыми
Фото: ТАСС/Zuma
Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал неосуществимыми мечты украинского лидера Владимира Зеленского о Крыме и НАТО. Такое мнение он сделал в разговоре с журналистом "России 1" Павлом Зарубиным, который разместил отрывок беседы в своем телеграм-канале.
"Насчет Крыма – это железобетонно, миллион процентов, что не получится. А насчет НАТО, я думаю, тоже миллион процентов, что не получится", – отметил Ушаков.
Он также обратил внимание на то, что Зеленский начал вести разговор о выборах на Украине лишь под давлением США.
"Какое-то двойное дно", – добавил помощник президента РФ.
Ранее Зеленский допустил, что в стране может быть проведен "всеукраинский референдум" по территориальным вопросам. Пока неизвестно, как конкретно он будет проходить.
Также Зеленский заявил, что всегда готов к выборам, и отметил, что может для этих целей изменить закон. При этом Украина способна организовать выборы через 60–90 дней в случае, если Соединенные Штаты и Европа обеспечат безопасность их проведения.
