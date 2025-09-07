Помощник президента Патрушев: подрыв "Северных потоков" мог произойти при участии НАТО

Фото: РИА Новости

Подрыв "Северных потоков" мог произойти при участии высокопрофессиональных представителей спецслужб НАТО. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

В беседе с изданием "Коммерсант" политик раскритиковал версию о подрыве газопроводов "Северный поток" гражданами Украины.

"Не знаю, на кого рассчитаны эти утечки в прессу, но у компетентных людей появляется много вопросов. Кто, к примеру, позволил так свободно действовать украинским диверсантам на территории другого государства?" – указал Патрушев.

По его словам, данные вопросы указывают либо на причастность спецслужб НАТО, либо на то, что власти ФРГ не способны контролировать действия иностранцев на территории страны.

"Северные потоки" были подорваны в 2022 году. Поставки газа по трубопроводам пришлось прекратить.

В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу по подозрению в причастности к теракту. Также были установлены личности еще двух злоумышленников.

Через год в Италии был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого обвинили в причастности к организации взрыва. СМИ выяснили, что до этого он работал в Службе безопасности Украины (СБУ).

По предварительным данным, украинец мог возглавлять группу по подрыву газопроводов. Всего в совершении данной диверсии подозревают семь человек.

