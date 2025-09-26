Захарова: РФ обратится в суд ООН, если не будет досудебного спора по "Северным потокам"

Фото: mid.ru

Россия обратится в Международный суд ООН, если Германия, Швеция, Дания и Швейцария откажутся от досудебного спора по делу о подрыве "Северных потоков", заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она объяснила, что Москва подала этим странам досудебные претензии на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года. При этом досудебная стадия урегулирования является обязательным этапом, который предусмотрен этими конвенциями.

"Если вопрос не будет решен на этой стадии, тогда Российская Федерация намерена перевести дело в судебную плоскость и обратиться в Международный суд ООН в связи с нарушением указанными странами своих конвенционных обязательств", – пояснила Захарова.

"Северные потоки" были подорваны в 2022 году, из-за чего поставки газа по трубопроводам пришлось прекратить. В августе 2024 году Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу по подозрению в причастности к теракту. Также были установлены личности еще двух злоумышленников.

В 2025 году в Италии задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова, его обвинили в причастности к организации взрыва. Предварительно, он мог возглавлять группу, которая занималась подрывом, а также отвечать за координацию операции. Всего в диверсии подозревают семь человек.

