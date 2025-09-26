Песков заявил, что запустить оставшуюся нитку "Северного потока" можно в любой момент

Фото: kremlin.ru

Запустить оставшуюся целой после подрыва нитку "Северного потока" можно в любой момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Возможно, наверняка, починить и взорванную нитку, хотя она, собственно, находясь в том состоянии в поврежденном, в котором находится, она постепенно приходит в негодность", – добавил представитель Кремля.

По его словам, экономика Германии после подрыва "Северных потоков" продолжает страдать. При этом в России надеются, что расследование подрыва газопроводов будет завершено.

"Северные потоки" были подорваны в 2022 году, в связи с чем поставки газа по трубопроводам пришлось прекратить. В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу по подозрению в причастности к теракту. Также были установлены личности еще двух злоумышленников.

Через год в Италии был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого обвинили в причастности к организации взрыва. По предварительным данным, он мог возглавлять группу, занимавшуюся подрывом газопроводов. В частности, Кузнецов отвечал за координацию операции.

Всего в совершении диверсии подозревают семь человек. Помощник президента России и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев предположил, что подрыв мог произойти при участии высокопрофессиональных представителей спецслужб НАТО.

В свою очередь, посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал неубедительными попытки списать подрыв "Севпотоков" на дайверов. По его словам, запросы российской стороны о правовой помощи по делу о теракте на газопроводах по-прежнему остаются без ответа.