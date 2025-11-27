МИД РФ объявил о закрытии генконсульства Польши в Иркутске

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Генеральное консульство Польши в Иркутске будет закрыто 30 декабря, сообщили в пресс-службе МИД России.

В министерстве отметили, что польскому послу 27 ноября была вручена нота, уведомляющая о закрытии генконсульства. Это стало ответной мерой на отзыв властями Польши согласия на работу генерального консульства России в Гданьске.

Отмечается, что сворачивание российского дипломатического присутствия под "абсурдным" предлогом является враждебным и необоснованным шагом руководства Польши, из-за которого будет закрыто последнее польское консульское учреждение.

"Российская сторона еще раз напоминает тем, кто в угоду сиюминутной политической конъюнктуре стремится к недружественным выпадам против нашей страны: Российская Федерация не оставит такие действия без адекватного, болезненного ответа", – подчеркнули в МИД.

О том, что Польша закрывает последнее работавшее в стране генконсульство России, стало известно 19 ноября. Об этом объявил министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это, указал на то, что отношения с Польшей "полностью деградировали". Он добавил, что здесь можно только выразить сожаление.

