Врач перечислила запрещенные при обострении гастрита продукты

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Врач-гастроэнтеролог Анна Свиридова перечислила продукты, которые страдающие гастритом должны избегать. Об этом сообщает "Газета.ру".

Эксперт предупредила, что при гастрите необходимо полностью исключить газированные напитки, поскольку они усиливают болезненные ощущения. Нужно отказаться от жирной пищи, например свинины или наваристого бульона, поскольку они провоцируют желче- и сокоотделение в желудке, что приводит к повреждению слизистой.

"Следует исключить фастфуд (бургеры, жареная картошка), так как в этой еде содержится много ингредиентов (перец, соль, чеснок, лук, майонезы, кетчупы), которые провоцируют повышенное сокоотделение, стимулируют выработку соляной кислоты в желудке", – объяснила Свиридова.

Страдающим от гастрита лучше заменить белый хлеб на сухарики или подсушенный хлеб, посоветовала врач. Гастроэнтеролог добавила, что не стоит также употреблять мороженое и торты. Можно съесть сосиску на завтрак, однако копченые и сырокопченые колбасы должны быть под запретом, подчеркнула специалист.

"Если что-то очень хочется съесть, это признак того, что во время обострения гастрита как раз этого и нельзя", – резюмировала она.

Ранее терапевт Ольга Чиркова рассказала, что жареное или копченое мясо, крепкий алкоголь и сладкая газировка являются самыми вредными продуктами для желудка. Крепкий алкоголь приводит к ожогам на слизистой оболочке желудка, а сладкая пища и газировка замедляют процесс переваривания пищи, добавила она.



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