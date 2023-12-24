В Госдуме заявили, что расширение границ США в Арктике в одностороннем порядке недопустимо

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Глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов, комментируя расширение границ США в Арктике, сообщил, что в одностороннем порядке это недопустимо и может привести к усилению напряженности. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Харитонов, расширение границ в Арктике в одностороннем порядке недопустимо и может привести только к усилению напряженности. Необходимо прежде всего доказать геологическую принадлежность этих территорий, так, как в свое время это сделала Россия.

"Тогда под воду спускался научный аппарат, проводились исследования недр. Была собрана большая доказательная база. И наша заявка на шельф рассматривалась подкомиссией ООН. США же не ратифицировали конвенцию по морскому праву", – отметил Харитонов.

Ранее США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. По данным СМИ, Вашингтон посредством расширения намерен получить доступ к минералам для выпуска аккумуляторов для электромобилей. Кроме того, это откроет Штатам новые месторождения нефти и газа.