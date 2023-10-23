В МИД РФ прокомментировали заявление НАТО о конфликте с Россией в Арктике

Фото: 123RF/mathiasberlin

В министерстве иностранных дел России назвали заявление представителя НАТО о возможном конфликте в Арктике попыткой обосновать присутствие Альянса в регионе. Об этом со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Николая Корчунова пишет РИА Новости.

Ранее председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр сказал, что организации нужно готовиться к конфликту в Арктике с учетом тех возможностей, которыми обладает сейчас РФ.

"Заявление, я считаю, не базируется на основе серьезного фундаментального анализа российской позиции в арктическом регионе", – уточнил Корчунов.

Ранее в министерстве заявляли, что Россия значительно уступает НАТО по количеству военных объектов в Арктике. В МИД были обеспокоены тенденцией превращения региона в театр военных действий. В свою очередь, Россия проявляет сдержанность и лишь восстанавливает утраченную после развала СССР военную инфраструктуру.

В сентябре 2023 года в районе Берингова и Чукотского морей прошли учения по защите Северного морского пути. В учениях были задействованы около 10 тысяч солдат и 50 единиц боевой техники. Также в Минобороны РФ отметили, что эта подготовка носит оборонительный характер.

Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в Арктике