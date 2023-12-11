Путин считает освоение Арктики неоспоримым приоритетом

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Освоение Арктики является неоспоримым приоритетом для России, так как регион имеет важное значение для обороны, логистики и энергетики страны, заявил Владимир Путин в ходе совещания по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.

По словам президента, арктическая зона имеет для страны стратегическое значение и является регионом с колоссальными экономическими возможностями.

"С ним (Арктическим регионом. – Прим. ред.) мы во многом связываем укрепление энергетического потенциала нашей страны, расширение логистических возможностей, обеспечение национальной безопасности и обороны, и потому дальнейшее комплексное освоение и обустройство этих территорий является для нас неоспоримым приоритетом", – цитирует его ТАСС.

Ранее во время совещания глава государства заявил о необходимости распространить арктическую ипотеку на молодых врачей и педагогов.

Президент объяснил, что в данном случае не должно быть ограничений по возрасту и профессиональному стажу.

До этого российского правительство распространило действие льготной программы "Дальневосточная ипотека" на Арктическую зону. Уточнялось, что возможность стать ее участником получат в том числе учителя и врачи, которые осуществляли деятельность в Арктической зоне не менее 5 лет, а также молодые пары не старше 35 лет и одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет включительно.