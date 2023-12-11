Путин призвал распространить арктическую ипотеку на молодых врачей и педагогов

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Владимир Путин заявил о необходимости распространить арктическую ипотеку на молодых врачей и педагогов. Этот вопрос глава государства поднял в ходе совещания по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ. Его слова приводит РИА Новости.

"Снять требования к стажу работы в арктических регионах для получения льготной ипотеки сотрудников медучреждений, я поддерживаю эту инициативу и прошу правительство распространить такую возможность не только на медицинских работников, но и на педагогических работников", – подчеркнул он.

Президент объяснил, что в данном случае не должно быть ограничений по возрасту и профессиональному стажу.

Кроме того, российский лидер считает, что участники СВО тоже должны иметь возможность воспользоваться условиями программы арктической ипотеки. Путин отметил, что заботиться о защитниках Родины – это святая обязанность государства. Он напомнил, что военнослужащие сейчас находятся на передовой "в грязи, и под пулями, и под снарядами". По его словам, бойцы и их семьи всегда должны оставаться в поле зрения при обсуждении данных вопросов.

Ранее Путин согласился с идеей поднять верхнюю планку по льготной ипотеке в российских регионах. В настоящее время максимальная сумма кредита по программе арктической ипотеки составляет 6 миллионов рублей. Российский президент сказал, что обсудит вопрос о повышении верхнего предела.

До этого кабмин распространил действие льготной программы "Дальневосточная ипотека" на Арктическую зону. Уточнялось, что возможность стать ее участником получат в том числе учителя и врачи, которые осуществляли деятельность в Арктической зоне не менее 5 лет, а также молодые пары не старше 35 лет и одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет включительно.



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