США расширили континентальный шельф в Арктике и Беринговом море

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Американская сторона расширила свой континентальный шлейф в Арктике и Беринговом море. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на Госдепартамент США.

По данным СМИ, Вашингтон посредством расширения намерен получить доступ к минералам для выпуска аккумуляторов для электромобилей. Кроме того, это откроет Штатам новые месторождения нефти и газа.

В статье указали, что зона Арктики и Берингова моря имеет растущее стратегическое значение. Помимо США, на нее претендуют Москва и Оттава, говорится в материале.

Ранее Владимир Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом для России. По словам президента, регион имеет важное значение для обороны, логистики и энергетики государства.

Вместе с тем российский лидер указал, что арктическая зона несет для РФ стратегическое значение и является регионом с высокими экономическими возможностями.