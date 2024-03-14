Армия США готовится к конфликтам с РФ и Китаем в Арктике – СМИ

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Американская армия активно готовится к конфликтам в холодном климате в связи с беспокойством из-за действий Москвы и Пекина в Арктике. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание Business Insider.

"США стали обращать больше внимания на подготовку армии к войне в Арктике. Это решение отражает растущее беспокойство из-за активности России и Китая в регионе", – говорится в сообщении.

Согласно информации, после завершения холодной войны и начала конфликтов на Ближнем Востоке возможности военных США проводить операции на Севере уменьшились. На фоне этого американская армия якобы сформировала новую стратегию для ведения боев в холоде. Издание отметило, что в феврале текущего года на Аляске уже стартовали учения США.

По словам сенатора Ангуса Кинга, в Арктике присутствуют минералы и энергоносители. Он отметил, что именно из-за них может начаться противостояние РФ и США.

Ранее СМИ сообщили, что западные страны сталкиваются с большими проблемами в новой глобальной гонке за лидерство в Арктике, тогда как Россия уже выигрывает ее благодаря своим ледокольным технологиям. Журналист Дэвид Аверре отметил, что основным преимуществом РФ в "глобальной войне" за контроль над Арктикой, ее ресурсами и торговыми путями является самый крупный современный флот во всем мире.



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