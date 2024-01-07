Россия оказалась впереди в глобальной гонке за лидерство в Арктике – СМИ

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Западные страны сталкиваются с большими проблемами в новой глобальной гонке за лидерство в Арктике, тогда как Россия уже выигрывает ее благодаря своим ледокольным технологиям. Таким мнением поделился обозреватель издания Daily Mail Дэвид Аверре.

Журналист отметил, что основным преимуществом РФ в "глобальной войне" за контроль над Арктикой, ее ресурсами и торговыми путями является самый крупный современный флот во всем мире.

По заявлению СМИ, российская сторона вложила огромные средства в развитие военной инфраструктуры за Полярным кругом с 2014 года.

Ветеран британской армии Роб Кларк сообщил, что в то время, как все взгляды прикованы к ситуации на Украине, Россия наращивает свое присутствие в Арктике, испытывая в регионе ядерные подводные лодки нового поколения и гиперзвуковые ракеты.

Также российская сторона контролирует северные морские пути, которые, считает Аверре, могут стать новой магистралью международной торговли. По его словам, иностранным судам приходится запрашивать разрешение на плавание в этих водах у РФ, а помогают им в пути российские ледоколы.

Ранее сообщалось, что дальние противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота продолжат длительные полеты в оперативно важных районах Северного Ледовитого и Атлантического океанов в 2024 году. Это будет одной из приоритетных задач для летчиков данного типа самолетов в новом году.

До этого обозреватель издания Bloomberg Лиам Деннинг заявил, что претензии Соединенных Штатов на новые территории в Арктике являются захватом. Таким образом журналист отреагировал на решение США объявить о расширении своей части континентального шельфа в Арктике.

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