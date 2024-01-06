Журналист назвал захватом претензии США на территории в Арктике

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Претензии Соединенных Штатов на новые территории в Арктике являются захватом. Об этом заявил обозреватель издания Bloomberg Лиам Деннинг.

Таким образом журналист отреагировал на решение США объявить о расширении своей части континентального шельфа в Арктике. Он находится преимущественно в Арктике и Беринговом море – в зоне растущего стратегического значения, на которую также претендуют Россия и Канада.

В связи с этим односторонний захват Вашингтоном порядка 984 тысяч квадратных километров морского дна будет тревожным сигналом для всего мира, считает Деннинг. Подобная территория эквивалентна по площади Техасу вместе со штатом Нью-Мексико.

Обозреватель добавил, что интерес к территории Арктики увеличивается по мере роста спроса на критически важные минералы для экологически чистой энергетики и для оборонных целей.

В декабре прошлого года американская сторона расширила свой континентальный шлейф в Арктике и Беринговом море. По данным СМИ, Вашингтон посредством расширения намерен получить доступ к минералам для выпуска аккумуляторов для электромобилей. Кроме того, это откроет Штатам новые месторождения нефти и газа.

Глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов, комментируя расширение границ США в Арктике, сообщил, что в одностороннем порядке это недопустимо и может привести к усилению напряженности.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев также сообщил, что международное сообщество может не признавать новые границы США в Арктике, потому что Штаты, говоря о расширении континентального шельфа за пределами 200 морских миль, действуют без международно-правовой основы.

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