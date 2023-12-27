Зоолог США призвал Вашингтон отозвать свои претензии на шельф в Арктике

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Американской стороне следует остановить свои претензии на расширение континентального шельфа в Арктике, а также призвать к аналогичным действиям другие государства для защиты Северного Ледовитого океана. Таким мнением поделился заслуженный зоолог США и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер, пишет РИА Новости.

Эксперт напомнил, что Штаты так и не ратифицировали конвенцию ООН по морскому праву, в связи с чем США "ходят по тонкому льду". Он заявил, что инцидент является "настоящим беспорядком".

Вместе с тем Стейнер указал, что американской стороне следует потребовать, чтобы претензии всех государств на расширение арктического шельфа были прекращены. Он отметил, что очень ждет от России присоединения к усилиям международного сообщества по обеспечению защиты Северного Ледовитого океана.

24 декабря США объявили о расширении собственной части континентального шельфа, который начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов.

Комментируя ситуацию, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что международное сообщество может возмутиться новым границам Штатов в Арктике. Вашингтон, заявив о расширении континентального шельфа, действует без международно-правовой основы, указал сенатор.