США с союзниками создадут 250 боевых самолетов для работы в Арктике к 2030 году

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США и союзники к 2030 году намерены ввести в эксплуатацию более 250 современных многоцелевых боевых самолетов, которые будут способны выполнять операции в Арктике. Об этом со ссылкой на обновленную Арктическую стратегию Пентагона сообщает РИА Новости.

В Пентагоне считают, что крупные геополитические изменения, среди которых украинский кризис, присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, укрепление сотрудничества между КНР и Россией, а также ускорение воздействия климатических изменений, создают необходимость выработки нового стратегического подхода к Арктике.

"К 2030-м годам Соединенные Штаты и наши арктические союзники будут эксплуатировать более 250 современных многоцелевых боевых самолетов, которые могут быть задействованы для арктических операций", – указано в стратегии.

В документе также отмечается, что из-за необходимости обработки большого объема данных американское военное ведомство намеревается улучшить возможности передачи данных и охвата связи в Арктике.

Ранее в СМИ писали, что армия Штатов готовится к конфликтам в холодном климате, это связано с беспокойствами США по поводу действий Москвы и Пекина в Арктике. Журналисты уточнили, что возможности американских военных осуществлять операции на Севере значительно сократились после завершения холодной войны и начала конфликтов на Ближнем Востоке.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что информация о намерениях Вашингтона сформировать силы для возможного ведения боевых действий в Арктике не является новой. По его словам, Арктика представляет собой территорию напряженной конкуренции, а РФ рассматривает регион как стратегически важный.