Захарова заявила, что РФ частично возобновила работу в Арктическом совете

Фото: Москва 24/Никита Симонов

РФ частично возобновила работу в Арктическом совете, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что российские представители во второй половине 2024 года приняли участие в заседаниях шести рабочих групп Арктического совета, которые специализируются на вопросах устойчивого развития, климата, защиты окружающей среды, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Представитель МИД рассчитывает, что возобновление работы Совета будет продолжено с учетом интересов всех сторон. Москва, по ее словам, всегда выступала за конструктивное взаимодействие в регионе, поэтому и сейчас готова к диалогу.

"Работу в Совете будем выстраивать исходя из реального положения дел в данном формате и стоящих перед нашей страной задач на упомянутом направлении", – заключила Захарова.

Следующей горячей точкой военных действий может стать Арктика, считает ряд экспертов. Лишь несколько стран имеют свои арктические сектора: Россия занимает около 45% всего арктического круга, небольшие части есть у США, Канады и Гренландии, а также Норвегии. Политологи отмечают, что если Канада и Гренландия войдут в Штаты, то американский сектор будет сопоставим с российским.

