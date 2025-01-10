Эксперт Казаков: Арктика может стать следующей горячей точкой военных действий

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Арктика может стать следующей горячей точкой военных действий, заявил политолог Александр Казаков.

"Глава Генштаба (Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий. – Прим. ред.) Герасимов на последнем брифинге показывал карту земного шара. Эта карта с секторами арктическими. Там только несколько стран имеют свои сектора. Наш самый большой – порядка 45% всего арктического круга", – приводит слова Казакова радиостанция "Комсомольская правда".

Как отметил политолог, у США имеется лишь небольшая часть от Аляски. Также есть сектора у Канады и Гренландии.

"Если их "приплюсовать" к США, то, кроме нас двоих, остается только небольшая Норвегия. И американский арктический сектор будет сопоставим с нашим. Для Штатов – очень перспективная история", – пояснил Казаков.

Кроме того, по его мнению, США и Россия в итоге покинут ООН, так как организация потеряет свой вес.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть Гренландией. Он также сообщал о желании вернуть Панамский канал в собственность страны. На фоне этих заявлений датское правительство сообщило об увеличении расходов на оборону Гренландии.

Кроме того, избранный президент в начале декабря предлагал сделать Канаду 51-м штатом США из-за возросшей проблемы нелегальной миграции на границе. Трамп считает, что объединение США и Канады помогло бы в борьбе с торговыми тарифами и в снижении налогов.